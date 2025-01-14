İcardi’ye River Plate kancası

Tottenham maçı sonrası sakatlanan ve ameliyat olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro İcardi için Arjantin basınından flaş bir iddia geldi. Segundo Enfoque'nin haberine göre;Herhangi bir rakam belirtilmezken Arjantin ekibinin, 31 yaşındaki forveti kadrosuna katarak ülke futbolunda dikkatleri üzerine çekmeyi planladığı da aktarıldı. İki aydır Arjantin'de olan İcardi, kızları ve yeni sevgilisi China Suarez ile bol bol vakit geçirirken fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaşıyor. Tecrübeli futbolcunun, iki lig şampiyonluğu yaşadığı Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2026'da sona erecek.