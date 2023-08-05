İki kulvarda 27 günde 8 maç

Avrupa ve ligde üst üste kritik maçlara çıkacak olan Galatasaray, yoğun temponun startını 8 Ağustos’ta Ljubljana karşılaşmasıyla verecek
Eylül ayındaki milli maç arasına kadar Galatasaray, iki kulvarda yoğun fikstürle boğuşacak. Sarı-kırmızılı takım, 27 gün içinde Avrupa kupaları ve Süper Lig'de 5'i deplasmanda tam 8 maç oynayacak. Okan Buruk'un talebeleri, bu yorucu periyotta ilk sınavını Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda salı akşamı Slovenya'da Olimpija Ljubljana karşısında verecek. Süper Lig'de açılışı Kayseri'de yaptıktansonra Olimpija Ljubljana rövanşına çıkılacak.19 Ağustos'taki rakip ise Trabzonspor.Avrupa kupalarındaki play-off turu haftasındaise Cimbom, ligde önce İstanbulspor,sonra Gaziantep FK'ya konuk olacak.