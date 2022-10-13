İlk dersimiz taç

Süper Lig'de oynadığı 8 maçta sadece 9 kez fileleri sarsan Galatasaray'da gol sorununu çözmesi için duran top antrenörü olarak teknik heyete dahil edilen Sargon Duran, Florya'da mesaiye başladı.Ligde henüz korner ve duran top golü bulamayan sarı-kırmızılı takımın, bu bölgede aktif hale gelmesi için taktikler veren Sargon Duran'ın ilk etapta oyunculara en ince detaylarına kadar taç çalışması yaptırdığı ortaya çıktı.Avusturya'da geçen futbolculuk kariyerinde taçtan çok asist yaptığını anlatan 35 yaşındaki antrenör, korner organizasyonuna benzer uygulamalar gösterdi.Avusturya ve Almanya'nın alt liglerinde futbol oynayan Sargon Duran, kariyerini 2018'de noktaladıktan sonra teknik adamlığa başladı. Halen Wiener Neustadt'ın yanı sıra Admira Wacker ve Sandhausen takımlarında yardımcı antrenörlük yapıyor.toplar dediğimiz organizasyon futbolda çok önemli. Bütün dünya ortalamasına baktığımızda gollerin yüzde 40'ı etkili duran top organizasyonlardan geliyor. Bu tür tercihlerin bence iki sebebi var…İkincisi, takımın bu konudaki motivasyonunu artırmak için de önemli olduğunu düşünüyorum. Yani oyuncuların dikkatini bu yöne çevirmek ve özellikle duran toplarda daha motive ve organize hale getirmek önemli. Çünkü duran top dediğinizde bir şaşırtmaca yapıyorsunuz. Rakibinize bir şey gösterip onu aldatıyorsunuz. Boşalttığınız alanlarda farklı oyuncu üzerinden sonuca ulaşmaya çalışıyorsunuz.vuruş organizasyonlarının dışında kaleci antrenörleri zaten uzun zamandır sistemin içinde.Onlar da hem birebir hem de grup halinde bu bölge oyuncularını çalıştırıyorlar. Bu tabii dönüp dolaşıp birinci baş teknik adamın tercihine kalıyor. Kendisi de bunu isteyebilir ya da kendi çalıştırdığı grup antrenmanlarının yeterli olduğunu da söyleyebilir. Ama futbolda artık bu tür çeşitlendirmeler var ve artarak da devam ediyor.