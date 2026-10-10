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Giriş Tarihi: 10.10.2026

İlkay’dan olay gönderme!

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İlkay’dan olay gönderme!
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Bu sezon Süper Lig'de teknik direktör Okan Buruk'tan sadece 6 dakika süre alabilen Galatasaray'ın tecrübeli ismi İlkay Gündoğan, tartışmaların odağındaydı. Dün Kasımpaşa karşısında da yedek kulübesinde kalan 35 yaşındaki futbolcu, maç sonrası geceye damga vuran bir harekette bulundu. Soyunma odası çıkışında oldukça moralsiz olduğu gözlenen İlkay kendisine yöneltilen, "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım!" karşılığını verdi. Geçtiğimiz ay İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan sosyal medyada bir taraftara cevaben paylaştığı mesajda, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız bana değil teknik direktörünüze sorun. Bu adam Galatasaray'a gelmek için maaşında indirime gitti ve daha yüksek teklifleri reddetti" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#OKAN BURUK #GALATASARAY #İLKAY GÜNDOĞAN
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İlkay’dan olay gönderme!
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