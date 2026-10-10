İmdat çekici Barış Alper!

Mili ara sonrası Kasımpaşa maçıyla yeşil sahalara geri dönen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, takımdaki eksikler nedeniyle radikal bir karar alarak Barış Alper Yılmaz'ı sağ bekte görevlendirdi. Tam olarak iyileşemeyen Roland Sallai'nin riske edilmediği, Wilfried Singo'nun ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı haftada milli oyuncu, savunmanın sağına geçti. Ligdeki son 3 maçında 3 farklı mevkide görev yapan (Kocaelispor: Kanat, Trabzonspor: Forvet, Kasımpaşa: Sağ bek) 26 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ise 6 farklı bölgede oynadı (sağ bek, sol bek, sağ kanat, sol kanat, santrfor, 10 numara). Bu sezona formsuz başladığı için eleştirilen, milli takımdan da moralsiz dönen Barış, dün gece sahanın en iyi isimlerinden biri olurken 90. dakikada attığı golle de takımını galibiyete taşıyan isim oldu.



BATRAKOV ÇOK ÜZÜLDÜ

SARI-KIRMIZILILARIN Rus on numarası Aleksey Batrakov, dün Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. 67. dakikada kenara gelen genç futbolcu bir hayli üzgün göründü. Başarılı oyunuyla taraftardan alkış alan 21 yaşındaki isim 43 kez topla buluştu. 1 asist üretirken 2'de 2 başarılı top sürme, 4 kilit pas yaptı. 1 isabetli şut, 3'te 1 orta, yüzde 91 isabetli pas, 2'de 2 uzun top ve 6 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. Batrakov, G.Saray formasıyla Süper Lig'de toplamda 5 maçta 233 dakika süre alıp 2 de asist kaydetti.





'BARCELONA MAÇINDA ZAFER İSTİYORUZ'

G.SARAY'DA dün maça 11'de başlayan ve tamamında sahada kalan Yunus Akgün, takım arkadaşlarını tebrik etti. Milli takım dönüşlerinin kolay olmadığını söyleyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu, "Çok iyi mücadele ettik. Kırmızı karttan sonra büyük takım reaksiyonu verdik. Galatasaray takımı budur! Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerimiz yüksek. Barcelona maçında zafer istiyoruz. İnşallah yeni bir zafer yaşatırız. Kısa bir süre var, en iyi şek-il de hazırlanıp odaklanacağız" dedi.



DEMİRBAY ÖZÜR DİLEDİ

Kasımpaşa'nın tecrübeli orta sahası Kerem Demirbay, geçtiğimiz günlerde eski takımı G.Saray ile ilgili yaptığı açıklamanın yanlış anlaşıldığını söyledi. Kerem maç sonu şu ifadeleri kullandı: "Taraftarlardan özür dilerim. Umarım bu kırgınlık uzun olmaz. Yanlış anlaşıldım. Bazen Almanca düşündüğümü Türkçe söylemeye çalışıyorum. Bu yüzden yanlış bir şeyler söyleyebiliyorum. Bazen de konuyu başka yere çekiyorlar.''

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör