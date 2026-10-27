İnanılmaz bir fark var

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk
, ilk yarıdaki iyi oyunlarının altını çizerken fırsatları harcadıklarını da belirtti. Takımını tebrik eden deneyimli çalıştırıcı şöyle devam etti: "İlk yarıdaki hareketliliğimiz, rotasyonlarımız, orta saha-stoper rotasyonu ile çok alan bulduk. Bloklar arası hat kırıcı pasları attık, çok pozisyona girdik. Bu sezon en üstün oynadığımız maçtı, çok farklı bir skoru konuşabilirdik.
2-1 sonrası skoru koruma nedeniyle çekildik. Maç verilerine bakınca inanılmaz bir fark var. Takım baskıya giderken tribün desteği ile rakibe hiç fırsat vermedik. Önemli bir galibiyet. Hiçbir şey kazanmadık aslında. Lideriz ama bundan sonra bir sonraki maç Konya yine zor. Şampiyonlar Ligi ve Amed maçları var. 4 takım yarışta demiştim ama Amed de yarışta onlardan da özür dilerim ve tebrik ederim."
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Mete Efendioğlu - Editör