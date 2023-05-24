İngiltere aktarmalı Fransa operasyonu

G.SARAY Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, transfer harekâtına başladı. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica için ilk olarak İngiltere'ye uçan Timur,Kosovalı kanat oyuncusunda aşama kaydettikten sonra Timur'un adresi Fransa olacak. 41 yaşındaki idareci,bu transfere nokta koymak için çaba sarf edecek. Fransız kulübüne Arjantinli forvet içincivarı bir rakam önerileceği öğrenildi.