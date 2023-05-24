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Giriş Tarihi: 24.5.2023

İngiltere aktarmalı Fransa operasyonu

İngiltere aktarmalı Fransa operasyonu
G.SARAY Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, transfer harekâtına başladı. Sarı-kırmızılılarda kiralık olarak forma giyen Milot Rashica için ilk olarak İngiltere'ye uçan Timur, Norwich City ile bonservis pazarlığı yapacak. Kosovalı kanat oyuncusunda aşama kaydettikten sonra Timur'un adresi Fransa olacak. 41 yaşındaki idareci, Mauro İcardi'nin kulübü Paris Saint- Germain ile de görüşüp bu transfere nokta koymak için çaba sarf edecek. Fransız kulübüne Arjantinli forvet için 8 milyon Euro civarı bir rakam önerileceği öğrenildi.

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İngiltere aktarmalı Fransa operasyonu
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