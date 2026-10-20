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Giriş Tarihi: 20.10.2026

İnşallah 5.şampiyonluğu da kutlarız

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İnşallah 5.şampiyonluğu da kutlarız
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TEKNİK direktör Okan Buruk'un 53. yaş günü pastayla kutlandı. Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler de törene katıldı. Tecrübeli çalıştırıcıyı tebrik eden Özbek "5. pastamız hocam bu... İnşallah 5. şampiyonluğumuzu da hep beraber kutlayacağız. Güzel yaşlarda Galatasaray'a hizmet etmeye devam edeceksin" mesajını verdi. Oyunculara hitaben konuşan Buruk da "Önemli bir haftadayız. İki tane maçımız var. İnşallah bu haftayı güzel geçeceğiz. Hedefimiz 5. seneyi de mutlu bitirmek. Sizlere güveniyoruz. Birlikte inşallah güzel günler geçireceğiz" ifadesini kullandı.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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İnşallah 5.şampiyonluğu da kutlarız
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