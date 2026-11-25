Galatasaray tribünlerinde her maç öncesi Filistin'e destek pankartları açılırken İsrail hükümetinin bu durumu UEFA'ya şikâyet ettiği ortaya çıktı. Son yapılan güvenlik toplantısında bu durum gündeme gelirken başkan Dursun Özbek ise şu sözlerle Filistin'e destekten geri adım atmayacaklarını açıkladı:

"Netanyahu, bizi UEFA'ya şikâyet etmiş. Türk milleti olarak mazlumun yanında olmaya devam edeceğiz. Türk milleti olarak tarih boyunca olduğu gibi bugün de mazlumun yanında durmaya, Filistin halkının yaşadığı acılara sessiz kalmamaya devam edeceğiz.

Dünyanın dört bir yanında Filistin halkının maruz kaldığı zulme karşı yükselen ortak vicdani sesin de gösterdiği gibi bu siyasi değil, insani ve vicdani bir duruştur." Galatasaray taraftarları da mazlumların sesi olmaya devam edeceğini dün geceki Aston Villa maçında da gösterdi. Takımlar sahaya çıkar çıkmaz, "İnsanlığın onuru, şerefi ve gururusun sen ey Gazze", "İnsanlık bir olsun siyonizm yok olsun", "Gazze'yi asla unutmayın. Soykırıma karşı susmayın" pankartları açıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör