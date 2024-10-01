İşte aslan’ın %54’ü!

Kasımpaşa maçında 3-0'ı bulan ancak galibiyeti koruyamayan Aslan, gollerine ise ara vermedi. G.Saray bu sezon üç kulvarda oynadığı 11 resmi maçta toplam 28 kez ağları sarstı.Geçen yılı F.Bahçe'de geçiren ve yeni sezonun ilk transferlerinden olan Batshuayi 4 gol-2 asist kaydetti.Avrupa'nın da en sansasyonel transferi olan Osimhen de takıma uyumlu başlamasının meyvelerini aldı.Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro İcardi ise Kasımpaşa karşılaşmasında gollerine ara vermedi. Ağları sarsan Tangocu toplamda 3 gole ulaşırken 1 defa da asist katkısı sağladı. Bu üç futbolcu bu sezon toplamda ise 15 kez tabelayı değiştirdi.