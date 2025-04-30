İşte aslan’ın dava gerekçesi

Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde gelecek sezonlara yönelik açıkladığı planlamanın ardından yabancı oyuncuların bir bölümüne de kademeli olarak yaş sınırı getirilmişti. Plana göre; gelecek sezon takımlarda 2003 doğumlu 2 yabancı yer alacak, 2026-27'de ise 2004 doğumlu 4 oyuncu bulunmak zorunda. Ancak bu sınırlamalarla birlikte takımların da planlamalarının tamamen değişmesi gerekiyor. Kaliteden ödün verme anlamı taşıdığını düşünen G.Saray, bu kararın değişmesi için geçen hafta Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Sarıkırmızılı takım, uzun bir itiraz yazısı hazırladı ve başvurusunu yaptı. Bu arada dün yapılan Kulüpler Birliği toplantısında da bu durum masaya yatırılırken, Galatasaray, kulüplerden destek istedi. Değişiklik talep eden kulüplerin de TFF'ye başvuru yapmaları gerektiği toplantıda tartışıldı. Bazı kulüpler bu kuralın tamamen kaldırılmasını düşünürken ekseriyet ise "2003 doğumlu 2 oyuncu" kuralının kalması ve yeni sezonlar için değişiklik olmamasını istiyor.



SINIRI AŞACAK!

LİSANSI TFF listesinden geçici olarak çıkartılan İcardi ile birlikte kadrosunda 15 yabancı oyuncu bulunduran Galatasaray'da kiralık isimlerden Jakobs ve Frankowski'nin zorunlu opsiyonları kullanılacak, Osimhen için şartlar zorlanacak. Başka kulüplere kiralık gönderilen Zaniolo, Nelsson, Köhn, Cicaldau, Morutan ve Ross ise sezon sonunda geri dönecek. Sarı-kırmızılılar sözleşmelerini uzatmadığı Muslera ve Mertens'e veda edecek olmasına rağmen 14 yabancı sınırını her hâlükârda aşacak.