İşte beklenen var kayıtları!

Sivasspor ile G.Saray arasında oynanan maçta Rey Manaj'ın, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert faule sarı kart çıkmış, hakemKamuoyu bu pozisyonun kırmızı kartla sonuçlanması gerektiği konusunda birleşirken, olay gündemi meşgul etmeye devam ediyor. TFF de dün VAR kayıtlarını açıkladı.VAR: Turgut hocam, sana potansiyel kırmızı kart için sahada inceleme öneriyorum. AVAR: Ciddi faullü oyun. Hakem: Başka bir açısı var mı, tam bileğe mi basıyor, krampon var mı? VAR: Gösteriyorum bir açı daha. Hakem: Buradan bir oynatalım evet. Ben abi kararımda kalıyorum. Ayağı ile kramponuna bastığını görüyorum, tamam. VAR: Tamamdır, karar senin.Faul ile devam, sarı kart.