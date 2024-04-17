İşte ekip ruhu!

deplasmanında maç fazlası olan F.Bahçe'nin liderliğinin gölgesinde sahaya çıkan G.Saray, ilk yarıyı 0-0 ile kapattığındasesleri de çıkmaya başladı.İlk yarı boyunca notlarını alan maç ve performans analisti Yılmaz Yüksel, düdük çaldığında Okan Buruk'un yardımcısı İrfan Saraloğlu'na kısa bir rapor verdi.bu 3 maddeye ulaştı. İşte o başlıklar ve alınan sonuçları:Orta sahalarının üzerine oynayalım, kart potansiyeli yüksek.Orta saha oyuncusu Leroy Fer, 46'da sarı, 64'te de ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı."Aurier varken hücumda çoğalamıyoruz, değişiklik lazım."İkinci yarıya Kaan Ayhan sağ bekte başladı, o kanattan ataklar kesildi, hücum dengesi arttı.Devre arasında Kerem Aktürkoğlu-Hakim Ziyech değişikliği gerekli.Ziyech, hücuma hareket getirip Alanya'yı hırpalarken attığı golle de maçın fişini çekti.