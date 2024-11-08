İşte Türk futbolu bu!

Teknik Direktörü Okan Buruk, maçtan sonra çok çarpıcı açıklamalar yaparken,de cevap verdi. Tecrübeli hocanın satır başları şöyle: "Bir Türk takımının nasıl oynayabileceğini çok net gösterdik. Türk futbolunun ne olduğunu gösterdik. Türk futboluna yapılan hakaretlere baktığımızda, kalitemizin ne olduğunu gösterdik.Bu galibiyeti Türk futboluna ve Türk halkına armağan ediyorum. Çok özel bir geceydi. Belki Türk futbol tarihinin bir İngiliz takımına karşı oynadığı en baskın oyunlardan biriydi."Galatasaray, 7 dakika içinde Tottenham'ı Osimhen-Mertens iş birliğiyle avlarken birbirlerine de 5'inci kez gol attırdı. 3 defa sarıkırmızılı formayla rakibin ağlarını sarsan ikili, öncesinde de Napoli'deyken 2 kez bunu yapmıştı. Mertens, Nijeryalı yıldıza 3 asist yaparken Osimhen de takım arkadaşına 2 gol pası verdi. Ayrıca Avrupa Ligi formatına geçtiği 2009- 10'dan bu yana en fazla maça çıkan oyuncu olan Dries Mertens (67; kaleciler hariç), bu turnuvada Borek Dockal'ın (16) ardından en fazla asist yapan 3 isimden biri konumunda (15; Juan Mata&Bruno Fernandes).Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu, F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına cevap verdi. Hatipoğlu şunları söyledi: "Son açıklamamızdan sonra Fenerbahçe'den bir diyalog çağrısı geldi. Bu çağrıya cevap olarak ben kendisini aradım, aramızdaki tüm diyalog 4-5 telefon konuşması ve birkaç yazışmadan ibaret.Bir terazi kurmaya, bir takım şeyleri adilce ölçmeye çalışıyorduk. Bu terazi onlar tarafından devrildi."BURUK, basın toplantısında "Bir yapı olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna da "Hiçbir takım oynamadan, hak etmeden şampiyon olamaz. Bence emeklere yazık ediyoruz. Burada inanılmaz bir emek var. Bunlara gülüp geçiyorum! Başakşehir, Trabzon ve Beşiktaş da şampiyon oldu. Yine yapı var dediler. Bizim saha içinde kalmamız lazım. Herkes birbirine çamur atabilir ama önemli olan sahada gösterebilmek. Türk futbolunu küçük düşürerek hiçbir şey kazanamayız" yanıtını verdi.