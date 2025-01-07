İşte yeni aktör: Kıvanç Torreira!

F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, önceki gün yaptığı açıklamalarda Torreira'ya 'aktör' benzetmesi yapması dün G.Saray'dan karşılık buldu. Önce Lucas Torreira, içinde F.Bahçe maçından karelerinin de bulunduğu bir dizi fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı... Ardından ise Fernando Muslera'dan şakayla karışık yanıt geldi. Uruguaylı file bekçisi dün sabah antrenmanı öncesinde kameralara Torreira'yı gösteripdiyerek hem Torreira'yı aktör Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetti hem de Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.