Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri İşte yeni aktör: Kıvanç Torreira!
Giriş Tarihi: 7.1.2025

İşte yeni aktör: Kıvanç Torreira!

Muslera, dün antrenman öncesi Acun Ilıcalı’nın aktör dediği Lucas Torreira’ya seslendi: “Kıvanç burada. Yeni aktör.”

İşte yeni aktör: Kıvanç Torreira!
F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı'nın, önceki gün yaptığı açıklamalarda Torreira'ya 'aktör' benzetmesi yapması dün G.Saray'dan karşılık buldu. Önce Lucas Torreira, içinde F.Bahçe maçından karelerinin de bulunduğu bir dizi fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı... Ardından ise Fernando Muslera'dan şakayla karışık yanıt geldi. Uruguaylı file bekçisi dün sabah antrenmanı öncesinde kameralara Torreira'yı gösterip "Kıvanç burada. Yeni aktör Kıvanç" diyerek hem Torreira'yı aktör Kıvanç Tatlıtuğ'a benzetti hem de Acun Ilıcalı'ya göndermede bulundu.
ARKADAŞINA GÖNDER
İşte yeni aktör: Kıvanç Torreira!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA