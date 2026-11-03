İstifaları kabul edildi

G.Saray yönetiminin iki kritik ismi 2. Başkan Metin Öztürk
ile yönetici Abdullah Kavukcu
'nun istifası ile sonuçlanan kavganın detayları netleşti. İki yöneticinin, 27 Ekim'deki toplantıda bir üyenin disipline sevki konusunda başlayan tartışması, başkan Özbek'in odadan ayrılmasıyla daha da alevleniyor. Başkan toplantıyı sonlandırıp çıkınca bir kez daha söz dalaşına giren ikiliden Abdullah Kavukcu'nun ağır laflarına, Metin Öztürk de karşılık veriyor. Araya giren yöneticiler olayın kavgaya dönmesine engel olsa da özellikle Kavukcu'yu güçlükle tutuyorlar.
Sonrasında ise Öztürk, başkanın da olaydan haberi olunca Kavukcu'nun istifasını ya da disipline sevkini bekliyor. Bu konuda adım atılmazken başkan Özbek iki taraf ile Kemerburgaz'da bir görüşme yapıyor ancak barış sağlanamıyor. Sonrasında Metin Öztürk, istifa edeceğini başkan Özbek'e ileterek açıklamasını yapıp fitili ateşliyor. İki tarafın da istifaları dün gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında kabul edildi. 2. başkanlık koltuğuna Mehmet Cibara'nın getirilmesi beklenirken başkan Dursun Özbek'in yönetim içinde yeni görevlendirmeler de yapabileceği öğrenildi.
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Mete Efendioğlu - Editör