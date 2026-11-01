İtalya Leao’yu konuştu

GALATASARAY'IN yaz transfer döneminde 38 milyon Euro bonservis bedeli ile Milan'dan kadrosuna kattığı Rafael Leao'nun, Konyaspor maçında gol hasretini bitirmesi İtalya'da da gündem oldu. Sarı-kırmızılı formayla 9. karşılaşmasında siftah yapan Portekizli yıldız için Sky Sport İtalia, "Serie A'nın eski yıldızı gol hasretini sonlandırdı. Leao, 17 maçlık gol orucunu bitirdi"
başlığını attı. La Gazzetta dello Sport ise, "Portekizli futbolcu, Konyaspor karşısında penaltıyı kazandı. Eski Napoli oyuncusu Osimhen ise penaltıyı kullanması için topu ona bıraktı. Leao, böylece Türkiye ligindeki ilk golünü kaydetti"
diye yazdı.
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Mete Efendioğlu - Editör