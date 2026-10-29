Jakobs veda etti

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G.Saray'ın sol beki İsmail Jakobs'tan beklenen açıklama geldi. Afrika Uluslar Kupası için Senegal Milli Takımı kadrosuna davet edilmemesi sebebiyle yıldız futbolcunun, milli takımı bıraktığı iddia edilmişti Jakobs dün sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla veda ettiğini resmen duyurdu: "Senegal Milli Takımı'na genç bir delikanlı olarak geldim, bir erkek olarak ayrılıyorum. Çocukluk hayallerimi gerçekleştirdim ve babamın hayalini de yaşattım.Her şey için teşekkürler Senegal."