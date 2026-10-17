Kaan bonservisini istiyor

Bu sezon forma şansı bulamayan Kaan Ayhan
, ayrılık için geri sayımda. Deneyimli oyuncu, G.Saray forması ile kazandığı şampiyonlukların ardından sakatlık yaşadığı süreçle birlikte geriye giderken formayı unuttu. Fizik-tempo olarak da düşüşe geçen Kaan Ayhan, sezon sonu bitecek kontratı öncesinde ara dönemde vedaya hazırlanıyor. 31 yaşındaki oyuncu kendisine yapılan teklifleri masaya koyarken ikinci yarıdaki ücretine karşılık bonservisini kulüpten almak istiyor.
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Mete Efendioğlu - Editör