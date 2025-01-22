Kâbus gecesi 1 puanla bitti

SANCHEZ: ERKEK ADAMIZ SORUMLULUĞU BİLMELİYİZ

Davinson Sanchez maçın ardından "Sonuç iyi değil" diyerek başladı ve şöyle devam etti: "Bizim takım olarak düşünmemiz gerekiyor, savunma, orta saha, hücum diye değil. Kimseyi suçlu göstermem. Hepimiz sorumluyuz. İşimizi iyi yaptık, iyi hazırlandık demenin bir faydası yok. Basit pozisyon vermemeliyiz. Erkek adamız, sorumluluğumuzun bilincinde olmalıyız."





MERTENS'TEN REKOR ASİST

Sarı-kırmızılıların hücumdaki beyni Dries Mertens, Avrupa Ligi tarihine geçti. Davinson Sanchez'e yaptığı asistle takımının Dinamo Kiev karşısında öne geçmesine etki eden Belçikalı oyuncu, turnuva tarihinde 18. asistine imzasını attı. Mertens, Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes ile 17'şer asist ile zirvede başladığı haftada bir adım öne geçti ve UEFA Avrupa Ligi'nin en çok asist yapan oyuncusu konumuna yükseldi.



ATTIĞI GİBİ YİYOR!

AVRUPA Ligi'nde Aslan bu sezon tüm maçlarda hem gol attı hem de yedi. Sarı-kırmızılılar, sahaya çıktığı 7 karşılaşmada da kalesini kapatamadı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde sadece V.Plzen ağlarını havalandıran Dinamo Kiev'den de 3 gol yedi.