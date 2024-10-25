Kafaya taktı bir kere!

Sarı-kırmızılılarda 5'er gollü Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü takım içinde tek oyuncu geçti: Mauro İcardi.Lig ve Avrupa'da 6 gole imzasını koyan İcardi, 12 kez daha ağları sarsması halinde kulüp efsanesi Hagi'yi geride bırakacak.