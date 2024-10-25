Kafaya taktı bir kere!

Sarı-kırmızılılarda 5'er gollü Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün'ü takım içinde tek oyuncu geçti: Mauro İcardi. Bu sezon performansı ile zaman zaman eleştirilen Arjantinli yıldız, Elfsborg maçında ise forvet bölgesinin yanı sıra zaman zaman kanatlarda görev aldı zaman zaman da orta sahanın ortasında top dağıttı.
Lig ve Avrupa'da 6 gole imzasını koyan İcardi, 12 kez daha ağları sarsması halinde kulüp efsanesi Hagi'yi geride bırakacak. Galatasaray'da formayı 85 kez giyen Arjantinli süperstar, toplam 61 gole ulaştı ve Baros'u yakaladı.