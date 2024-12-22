Kaleye berke sürprizi

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek ve 14 yıllık serüvenin ardından ayrılarak ülkesi Uruguay'a dönecek 38 yaşındaki Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayışlarına devam ediyor.G.Saray, Eyüpspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken 24 yaşındaki eldivenin peşine düştü. Cimbom, İstanbul ekibiyle sezon sonunda mukavelesi bitecek olan genç kaleciyi renklerine bağlamak istiyor.2022-23'te Kanarya'dan ayrılarak Portimonense'ye bedelsiz giden milli file bekçisi aynı sene devre arasında Eyüpspor'un yolunu tutmuştu.