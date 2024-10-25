G.Saray'ın, Elfsborg maçındaki galibiyeti İtalyan basınında da geniş yer buldu. La Gazzetta dello Sport,başlığını verirken İcardi ve Osimhen'in birlikte karşı konulamaz bir performans sergilediğinin altı çizildi. Gabriel Sara'ya ayrı bir paragraf açılırken,ifadeleri kullanıldı. İsveç basınından Aftonbladet ise Elfsborg'un gücünün maçı 3-3'e getirmeye yetmediğini yazdı. 3-2 sonrası İsveç ekibinin kısa süreli heyecan yaşadığına da değinildi.Real Madrid'in gündeminde olduğu iddia edilen Davinson üzerinden maçı özetleyip,dedi.