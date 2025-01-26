Kaybetmek yok!

5. yıldız hedefiyle ilerleyen Galatasaray, yenilgiyi unuttu. Bu sezon resmi maçlarda son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında 27 Ağustos 2024'te İstanbul'da karşılaştığı İsviçre ekibi Young Boys'a mağlup olan Cimbom, daha sonraki maçlarda hiç kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, 18'i Süper Lig, 7'si Avrupa Ligi ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 26 karşılaşmada 18 galibiyet elde ederken, 8 kez de berabere kaldı ve 151 gündür sırtı yere gelmedi. Bu arada Aslan, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 11 karşılaşmaya çıktı. Evindeki müsabakalarda 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

MAÇ SONU EĞLENCESİ!

Galatasaraylı futbolcular, 90 dakika sonunda yine taraftarına giderek 3 puanı kutladı. Bu anlarda başrolde sarı-kırmızılı formayla rekor kıran kaptan Muslera vardı.