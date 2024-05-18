Kazanarak şampiyon olacağız!

G.Saray'ın 17 Mayıs 2000'de Arsenal'i yenerek kazandığı UEFA Kupası'nın yıl dönümü, sarı-kırmızılıların yapımı devam eden Kemerburgaz Tesisleri'ndeki organizasyonla kutlandı. Mevcut yönetim kurulunun yanı sıra eski başkanlar, yöneticiler, kupayı kazanan takımda yer alan sporcular, üyeler ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende birlik rüzgârları esti. 17 Mayıs'ın kendisi için çok özel olduğunu belirten teknik direktör Okan Buruk, "Büyük Galatasaray ailesi burada.Birincisi UEFA Kupası finalini seyrederken, bir de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu izlerken. İnşallah pazar günü (yarın) galibiyetle bir şampiyonluk daha yaşayacağız.şeklinde konuştu.Başkanı Dursun Özbek, tesislerin özelliklerini anlatırken gelecek planlarından da bahsetti. Kemerburgaz Tesisleri'nde dünyadaki en gelişmiş saha sistemlerinin uygulandığını belirten Özbek, şunları söyledi: "Binamızın cephesi 20 güne kapanmış olacak. Sezon açılışına kadar birçok eksik de bitmiş olacak.Futbolun geldiği ekonomik şartlar, bundan sonraki yüzyıllara taşımak adına da böyle bir tesise ihtiyaç vardı.Sadece futbola değil diğer spor dallarına da hizmet etmesi planım var."Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a GS Store'da yeni üretilen, ilk giymiş olduğu formayı hediye etti. Tecrübeli hocanın mutluluğu yüzüne yansırken, ikili objektiflere böyle poz verdi.Kemerburgaz Tesisleri ve Florya projeleri ile yakından ilgilenen Erden Timur'u başkan Dursun Özbek sahneye davet etti. Timur, "Ben taraftar olarak G.Saray'ın ne kadar büyük olduğunu biliyordum.ifadelerini kullandı. İkinci başkan Metin Öztürk ise F.Bahçe'ye göndermede bulundu:Organizasyona katılanlar için döner ustaları da hazır bulundu.G.Saray ile ikinci şampiyonluğuna hazırlanan Okan Buruk'a büyük destek vardı. Salona girdiğinde tüm davetliler Okan Buruk'u ayakta alkışladı…