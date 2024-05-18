Kazanarak şampiyon olacağız!

G.Saray'ın 17 Mayıs 2000'de Arsenal'i yenerek kazandığı UEFA Kupası'nın yıl dönümü, sarı-kırmızılıların yapımı devam eden Kemerburgaz Tesisleri'ndeki organizasyonla kutlandı. Mevcut yönetim kurulunun yanı sıra eski başkanlar, yöneticiler, kupayı kazanan takımda yer alan sporcular, üyeler ve çok sayıda davetlinin katıldığı törende birlik rüzgârları esti. 17 Mayıs'ın kendisi için çok özel olduğunu belirten teknik direktör Okan Buruk, "Büyük Galatasaray ailesi burada. İki kere gözlerim yaşardı.
Birincisi UEFA Kupası finalini seyrederken, bir de kendi maçımı ve geçen seneki şampiyonluğu izlerken. İnşallah pazar günü (yarın) galibiyetle bir şampiyonluk daha yaşayacağız. Camia olarak birliktelik gösteriyoruz ve bu durum da başarıya katkı sağlıyor. Umarım uzun yıllar burada olurum"
şeklinde konuştu.
GELECEĞİMİZ BURADA
G.Saray
Başkanı Dursun Özbek, tesislerin özelliklerini anlatırken gelecek planlarından da bahsetti. Kemerburgaz Tesisleri'nde dünyadaki en gelişmiş saha sistemlerinin uygulandığını belirten Özbek, şunları söyledi: "Binamızın cephesi 20 güne kapanmış olacak. Sezon açılışına kadar birçok eksik de bitmiş olacak. Florya yerleşkesi 40-45 sene evvel yapıldı. Toplam 4 bin 500 m2 kapalı alan.
Futbolun geldiği ekonomik şartlar, bundan sonraki yüzyıllara taşımak adına da böyle bir tesise ihtiyaç vardı.
Geleceğimiz burada. 2024-25 sezonunu bu tesislerde açacağız. Stadımıza yakın olması da başka bir faktör.
Sadece futbola değil diğer spor dallarına da hizmet etmesi planım var."
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'a GS Store'da yeni üretilen, ilk giymiş olduğu formayı hediye etti. Tecrübeli hocanın mutluluğu yüzüne yansırken, ikili objektiflere böyle poz verdi.
ÇAKMA DEĞİL, GERÇEK 5 YILDIZ!
Kemerburgaz Tesisleri ve Florya projeleri ile yakından ilgilenen Erden Timur'u başkan Dursun Özbek sahneye davet etti. Timur, "Ben taraftar olarak G.Saray'ın ne kadar büyük olduğunu biliyordum. Ama yönetici olduktan sonra dış dünya ile ilişkiler kurunca hakikaten daha da büyük ve saygı duyulan bir camia olduğumuzu gördüm"
ifadelerini kullandı. İkinci başkan Metin Öztürk ise F.Bahçe'ye göndermede bulundu: "Umarım Dursun Özbek liderliğinde ikinci kez şampiyon oluruz. Çakma beş yıldız değil, gerçek beş yıldız için ilerliyoruz."
Organizasyona katılanlar için döner ustaları da hazır bulundu.
ALKIŞLARLA GELDİ
G.Saray ile ikinci şampiyonluğuna hazırlanan Okan Buruk'a büyük destek vardı. Salona girdiğinde tüm davetliler Okan Buruk'u ayakta alkışladı…