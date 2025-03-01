Kemerburgaz gerçeği

G.Saray, tarihinde önemli bir parça olan Florya Metin Oktay Tesisleri'ne veda etti. Kemerburgaz'da bulunan yeni tesislere geçen sarı-kırmızılıların bu hızlı taşınma işleminin perde arkasında ise Florya'nın durumu var. Geçen sezon yapılan planlamalarda 2024- 25 sezonuna Kemerburgaz'da başlanacağı açıklansa da çalışmalar tamamlanmayınca yola Florya'da devam edildi. Fakat yeni tesisler kullanılabilir hale gelir gelmez Aslan soluğu Kemerburgaz'da aldı. Teknik direktör Okan Buruk, üç sebeple sezon sonunu beklemeden bu kararı verdi.

1-ANTRENMAN KALİTESİ ARTACAK

Fiziki şartlardan dolayı Florya'da yıllardır aynı sahada çalışan sarı-kırmızılı takım, bozulan ve yıpranan zeminde daha fazla antrenman yapmak istemedi. Kemerburgaz'da nizami ölçüde hazır olan iki saha, hibrit çimle kaplı ve kusursuz zemine sahip.

2-SAKATLIK RİSKİ AZALACAK

Daha kaliteli idmanlar yapacak sarı-kırmızılı takım, sezon sonuna kadar oluşacak sakatlık riskinin önüne geçti.

3-10 DAKİKADA STADA ULAŞACAKLAR

Florya'dan maç günleri ulaşımda sıkıntı çeken Galatasaray, Kemerburgaz'dan sadece 10 dakikada Rams Park'a ulaşacak ve yorgunluk yaşanmayacak.



140 DÖNÜM ÜZERİNE KURULU

Eyüpsultan İlçesi'nin Kemerburgaz semtinde bulunan yeni tesisler 140 dönüm üzerine kurulu. 2 saha hazır duruma getirilirken bir sonraki etapta daha fazla saha yapılması da planlanıyor. Sarı-kırmızılı kulübün altyapısı da buraya taşınacak.



11 MİLYAR TL'LİK PROJE YOLDA

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde G.Saray'ın öncülüğünde emlak projesi gerçekleştirilecek. Toplamda 65 dönümlük inşaat imarlı arazide arsa karşılığı gelir paylaşımı yöntemi ile konut yapılacak. Bu projeden sarıkırmızılı kulübün beklentisi 300 milyon Dolar (11 milyar TL)…