Kerem 4’e katladı

G.Saray ile ayrılığın kıyısında olan Kerem Aktürkoğlu için Rus ekibi Spartak Moskova'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklif, yönetimden kabul gördü. Ancak Rus kulübü, henüz milli oyuncu ile anlaşma sağlamadı. Ücretinde yönetimin zaman zaman iyileştirmeler yapıp sözleşmesini uzattığı oyuncunun son ücreti, yıllık 1 milyon Euro'ya göre TL karşılığı ayarlanmıştı.
Rus ekibinin teklifi sonrasında G.Saray'ın da onay vermesinin ardından Spartak Moskova ile görüşen oyuncunun yetkilileri yıllık ücret talebini 4 milyon Euro olarak belirledi. 25 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak için kesenin ağzını açan Moskova ekibi de bu bedeli ödemeye sıcak bakarken taraflar arasında anlaşma sağlanmasının ardından resmi imzalar atılacak.
ŞİMDİ GÖZLER DURSUN ÖZBEK'TE
G.SARAY Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı kararı aldı. Sportif AŞ'ye yapılacak atamalar merakla beklenirken yönetimin toplantısında bu konuda görüşmeler yapılması bekleniyor. Başkan Dursun Özbek de bugün 11.00'de basının karşısına çıkacak. Sponsorluk anlaşması nedeniyle yapılacak toplantıda başkan Özbek, Rams Park'ta açıklamalarda bulunacak.
BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Ateş olmayan yerden...
Kerem
Aktürkoğlu, Beşiktaş maçı devre arası soyunma odasında yaşananları inkâr etmiyor. Sadece hırsından dolayı böyle bir tepki koyduğunu dile getiriyor. Geçen sezon yedek kaldığı süreçten bu yana Kerem'in vücut dili iyi sinyaller vermiyor. Hatta şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gece de ayrılık sinyalleri verdi.
Bir iddiaya göre Merih Demiral'ın menajeri ile anlaşan Aktürkoğlu'nun yüksek transfer ücretiyle Suudi Arabistan'a gideceği medyada yer aldı. Kerem, bir karar vermeli; Galatasaray'da devam edecek mi yoksa bir takıma transfer olacak mı? Bunu yönetime ve özellikle hocası Okan Burak'a net olarak açıklamalı. Ayrıca haberde dile getirilen "Bu takımda bir daha oynarsam…"
gibi söylemi doğru mu? Çünkü ateş olmayan yerden duman tütmez. Eğer böyle bir söylemde bulunmamış ve kasıtlı olarak haberde yer almışsa hukuk yoluna başvurmalı.
Galatasaray yönetimi de Kerem'i karşısına alıp, nerede oynayacağı konusunda fikrini sormalı. Kerem keşke gecenin yarısında bu açıklamayı yapacağına Florya'daki bir idman öncesi görüşlerini dile getirseydi daha akıllıca ve mantıklı olurdu.