Kerem 4’e katladı

G.Saray ile ayrılığın kıyısında olan Kerem Aktürkoğlu için Rus ekibi Spartak Moskova'dan gelen 13 milyon Euro'luk teklif, yönetimden kabul gördü. Ancak Rus kulübü, henüz milli oyuncu ile anlaşma sağlamadı.Rus ekibinin teklifi sonrasında G.Saray'ın da onay vermesinin ardından Spartak Moskova ile görüşen oyuncunun yetkilileri yıllık ücret talebini 4 milyon Euro olarak belirledi.G.SARAY Yönetim Kurulu, olağanüstü toplantı kararı aldı. Sportif AŞ'ye yapılacak atamalar merakla beklenirken yönetimin toplantısında bu konuda görüşmeler yapılması bekleniyor. Başkan Dursun Özbek de bugün 11.00'de basının karşısına çıkacak. Sponsorluk anlaşması nedeniyle yapılacak toplantıda başkan Özbek, Rams Park'ta açıklamalarda bulunacak.LEVENT TÜZEMENAktürkoğlu, Beşiktaş maçı devre arası soyunma odasında yaşananları inkâr etmiyor. Sadece hırsından dolayı böyle bir tepki koyduğunu dile getiriyor. Geçen sezon yedek kaldığı süreçten bu yana Kerem'in vücut dili iyi sinyaller vermiyor.Bir iddiaya göre Merih Demiral'ın menajeri ile anlaşan Aktürkoğlu'nun yüksek transfer ücretiyle Suudi Arabistan'a gideceği medyada yer aldı. Kerem, bir karar vermeli; Galatasaray'da devam edecek mi yoksa bir takıma transfer olacak mı? Bunu yönetime ve özellikle hocası Okan Burak'a net olarak açıklamalı. Ayrıca haberde dile getirilengibi söylemi doğru mu? Çünkü ateş olmayan yerden duman tütmez.Galatasaray yönetimi de Kerem'i karşısına alıp, nerede oynayacağı konusunda fikrini sormalı.