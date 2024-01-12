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Giriş Tarihi: 12.1.2024

Kerem kızardı sonra çıldırdı!

Kerem kızardı sonra çıldırdı!

Aslan’ın hücum silahı Kerem Aktürkoğlu ikinci sarıdan atılırken hakemlere tepki gösterip zorlukla soyunma odasına gönderildi

Galatasaray'ın kaptanlarından Kerem Aktürkoğlu, Sivasspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında cezalı duruma düştü. Milli oyuncu, 90+6'da rakip takımdan Uğur Çiftçi'ye müdahalesi sonrasında ikinci sarı kartını görürken oyun dışı kaldı ve gelecek hafta ligde oynanacak Kayserispor karşılaşmasında cezalı duruma düştü. 25 yaşındaki futbolcu, pozisyon sonrasında orta hakeme "Dokunmadım" derken oyundan çıkarken de 4. hakeme sert tepki gösterdi. Oyuncuyu teknik direktör Okan Buruk ve ekibi sakinleştiremezken güçlükle soyunma odasına götürdü.

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Kerem kızardı sonra çıldırdı!
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