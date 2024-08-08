Kerem&Köhn’den 20 milyon €

Beşiktaş'tan Süper Kupa'da alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray, TFF'nin koymuş olduğu kriterlere takılmış ve elinde 1 milyon Euro'luk harcama limiti kalmıştı.Sarı-kırmızılılar, iki oyuncu için Spartak Moskova ile 20 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Yapılan anlaşmaya göre Cimbom, Kerem'den 13, Köhn'den ise 7 milyon Euro kazanacak. Taraflar 2 milyon Euro'luk bonus maddesinde de görüş birliğine vardı. Galatasaray'la Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi olan Kerem Aktürkoğlu, Süper Kupa maçında oyundan alınmasına sinirlenmiş ve soyunma odasındaki söylemleri medyaya sızmıştı.G.Saray'ın Beşiktaş ile oynadığı Süper Kupa maçının devre arasında oyundan alınan Kerem'in bu duruma sinirlendiği iddia edilmişti. Milli futbolcunun, su şişelerini tekmelediği ve yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu ile tartıştığı, hatta küfür içeren söylemlerde bulunduğu belirtilmişti.KeremAktürkoğlu'nun menajeri Willam D'Avilla, Galatasaray ile Spartak Moskava arasındaki anlaşmayı doğrularken oyuncusunun kişisel şartları konusunda henüz mutabakata varamadıklarını söyledi. D'avilla, "Kerem, Spartak Moskava'ya sıcak bakıyor ancak kişisel şartları netleştirmemiz gerekiyor" dedi.KeremAktürkoğlu, soyunma odasında yaşananların medyaya sızmasının ardından, gece 3'te sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Kerem paylaşımında "İkinci yarıda görev almayacağımı öğrendikten sonra verdiğim reaksiyon, yaşadığım hayal kırıklığı ile sınırlıdır. Galatasaray'a ve temsil ettiği değerlere, nabzımın en yüksek olduğu anda dahi herhangi bir saygısızlıkta bulunmayacağımın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.