Kimse bize ‘peşkeş çekiyor’ diyemez!

Galatasaray Başkanı ve 25 Mayıs'taki seçimde yeniden aday olan Dursun Özbek, Florya projesi konusunda, 'Arazileri peşkeş çekiyorlar'
diyen başkan adayı Süheyl Batum'a tepki gösterdi. Kulübün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısında konuşan Özbek şunları söyledi:
GALATASARAY
için her konuyu her üyemizle konuşmaya, varsa daha iyisini bulmaya hazırım. Kapım her zaman herkese açık. Genel kurul iradesiyle ilerlediğimiz, süreci devam eden bir proje için, 'Başkan bu araziyi peşkeş çekiyor.' diyemezsiniz.
Her şeyi diyebilirsiniz ama bunu söyleyemezsiniz.
HEDEFİMİZ AVRUPA'DA BAŞARI
BIRTAKIM
yalan, iftira ve kulaktan dolma bilgilerle Galatasaray camiasını yanlış yönlendirmeye kimsenin hakkı yoktur. Sadece benim değil birlikte görev yaptığımız pırıl pırıl insanların üzerine çamur atmaya kimse cüret edemez. Genel kurul iradesinin karşısında durup anlamsız bir kibirle, 'Ben bu projeyi yaptırmam.' diyemezsiniz.
Başka kurumlardaki kavga ve fitne kültürünü 550 yıllık bu camiaya sokmayı deneyemezsiniz.
G.SARAY,
rekabet ettiği her branşta en güçlü halde sahaya çıkmalı. Önümüzdeki sezon hedefimiz, Türkiye'deki başarı alışkanlığımızı Avrupa'da devam ettirmek olacaktır.
2022
yılında yaklaşık 1 milyar olan Sportif A.Ş. gelirlerimizi, 9 ayda 4.5 milyar 608 milyon TL kâra
ulaştırdık. Sene sonunda hasılatımızın 6 milyar TL mertebesine gelmesini planlıyoruz. G.Saray Store'da 2021 yılında 3 milyon adet ürün, 200 milyon TL ciroya ulaşırken, bugün 11 milyon parça ürün ve yaklaşık 2 milyar TL ciroya ulaşmış vaziyetteyiz.