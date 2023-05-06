Kimse Kerem’den fazla kazanamaz!

3. Lig'den geldiği G.Saray'da kalıcı olmayı başaran Kerem Aktürkoğlu,İcardi'den sonra en fazla skor katkısı yapan isim konumunda. Muslera ve Gomis'in ardından üçüncü kaptanlığa getirilen Kerem'in sezon bitmeden sözleşmesi yenilenecek.iyileştirme yapan yönetimin, sıradaki hamlesi Kerem'e olacak.Garanti parası 20 milyon TL seviyesine çekilecek Kerem Aktürkoğlu, yerli oyuncular arasında tavan fiyatı alacak. Yaz transfer döneminde Kerem'in yeni ücreti dikkate alınarak yerlilerle pazarlık yapılacak.Avrupa kulüpleri tarafındanyıldız futbolcu, uzun süredir spor psikoloğu ile çalışıyor. Saha dışında kendisine yaptığı yatırımın karşılığını saha içinde alan Kerem, son 5 maçta hocası Okan Buruk'un en güvendiği isimlerin başında geliyor.30 milyon Euro'dan aşağıya gitmemeli!kaptanlığa kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'na yönetimin yıllık kazanç olarak 20 milyon TL vermesini doğru karar olarak görüyorum. Çünkü Kerem bunu hak etti.G.Saray'da Kerem, 1 yıl daha oynamalı. Şampiyonlar Ligi'nde performansını yükseltmeli, gelecek sezonun sonunda da zaten Avrupa kulüpleri çabuk hücum eden, skora katkı yapan, gol atan ve attıran Kerem'e mutlaka teklifler getirecektir.Örneğin; 'Zaniolo için 35 milyon Euro, Nelsson için de 25 milyon Euro'ya serbest kalır' maddesi var.