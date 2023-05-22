Kiralık tango!

23. şampiyonluğunu ilan etmesine 1 maç kalan Galatasaray'da Mauro İcardi, performansıyla parmak ısırtıyor.Fransız devi PSG'den 1 yıllığına gelen Tangocu santrfor, bu sezon fırtına gibi esiyor. Sezona geç giriş yapmasına rağmen arkadaşlarıyla arasındaki farkı kapatan22 karşılaşmada 19 kez fileleri bulan İcardi, bu formuyla 15 üst düzey ligdekifutbolcular arasında Avrupa'nın en çok gol atan ikinci ismi oldu. Arjantinli yıldızı, Gianni Bruno (18 gol),Sydney Van Hooijdonk (16) ve Boulaye Dia (15) izledi. 20 kez fileleri bulan Reims'ten Folarin Balogun zirvede yer aldı. Ankaragücü'nün Gambiyalı santrforu Ali Sowe (12) ileda listede...Geçen hafta 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nı kutlayan Galatasaray, mayıs ayında oynadığı 3 maçı da kazandı. Teknik direktör Okan Buruk,sloganıyla Florya'da oyuncularını motive ediyor ve maç sonrası açıklamalarında buna vurgu yapıyor. Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u yenerken kalesini gole kapatan Cimbom, bu sezon ligde 15 hafta rakiplerine geçit vermedi.Galatasaray haftaya deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak veŞampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olacak G.Saray, grup aşamasına kalabilmesi için 3 ön eleme ve bir play-off turunu geçmek zorunda.Sarı-kırmızılılar bu ihtimal gerçekleşmesi halindeGelmiş geçmiş en kariyerlisi Drogbaİcardi'nin en büyük özelliği her yönüyle ideal bir santrfor tipi olması. Oyun bilgisi yüksek, pozisyon almayı iyi biliyor. Hem ayakla hem de kafayla gol atabiliyor.Ama bizim ligimizde tempo düşük, takım savunmaları da arızalı olduğu için İcardi bugünkü fizik gücüyle Galatasaray'a büyük katkılar sağladı. Sarıkırmızılı taraftarlar İcardi'yi Mario Jardel'le kıyaslıyor. Benzer golcülük özellikleri yüzünden. Ama İcardi bana göre Jardel'den daha fazla oyunun gidişatına katkı verebiliyor. Jardel golcülüğünün dışında orta sahasını oyunda devreye sokma aksiyonları açısından yeterli değildi.Modern zamanların golcüsü: Mauro İcardiprofesyonelliğe geçilen dönemden bu yana G.Saray, en çok gol kralı çıkarmış kulüptür. Yerliyabancı en iyi golcüleri transfer etmiştir. En büyüğüMükemmel golcülerdi. İcardi de kalitesi ve mütevaziliğinin yanı sıra modern futboldaki oyun anlayışı ile lige damgasını vurdu. Son yıllarda benim izlediğim ikisi yabancı biri Türk golcü var.İcardi'yi de son mohikan ilan ederim. Jardel üç ayaklı bir golcüydü. Tanju ceza alanı golcüsü olmasının yanı sıra ayak içini mükemmel kullanır, röveşatayla estetik gollere imza atardı. Tanju ve Jardel'e takım çalışırdı. İcardi modern bir golcü, sadece gol atmıyor,akıllı pozisyonlara giriyor ayrıca asist yapmayı da seviyor. Gerektiğinde savunmaya yardıma geldiği gibi orta sahaya yanaşıp arkadaşlarının pas organizasyonuna yardımcı oluyor.Onun gibileri var ama bu sezonun en iyisi!çok iyi bir golcü ama performans olarak baktığımızda çok önemli golcüler de geldi. Bugün Mauro İcardi ile beraber Vincent Aboubakar bu konuda tartışmasız en önemli isimlerden birisi.Mario Jardel keza aynı şekilde. Bir önceki şampiyonlukta Gomis yine 30'lu golleri bulmuştu. Bunun gibi birçok örnek verebiliriz. Şunu net olarak ifade edebiliriz ki Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluk sürecinin kuşkusuz en önemli ismi İcardi.Çok önemli dönemeçlerde skorları getiren oyuncu oldu.Galatasaray'da bütün aşklarını temize çektiiyi golcüyü nasıl belirteceğiz? Gelmeden önceki kariyeriyle yaptıkları mı, buraya gelip attıklarıyla kazandırdıkları mı? Çok büyük golcüler Türkiye'den geçti.Biz bugüne bakalım. Fiyat performans açısından İcardi tartışmasız en iyi golcü. Arjantinli, bana Murathan Mungan'ın bir dizesini hatırlattı:İnter ve PSG yıllarında İcardi'nin yanlışları olmuştur. Ama bir gerçek var ki Arjantinli, G.Saray'da her şeyi silip, tem-i ze çekip G.Saray'la aşk yaşar olmuş. Mutlu insanlar mı işini iyi yapar; işini iyi yapanlar mı mutludur? Biri ya da ikisi birden. İcardi, F.Bahçe'nin 5 puan gerisine düşmüş G.Saray'ı 5 puan öne taşıyan takımın golcüsü. Bu oyun takım oyunu. Sadece golleri değil, asistleri olmasa, Kerem'in ona verdiği paslar, Torreira'nın savaşçılığı, Nelsson ve Abdülkerim'in duvar ördüğü savunma olmasa G.Saray liderlik koltuğunda oturamazdı.