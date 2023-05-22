Kiralık tango!

Süper Lig’de 19 kez fileleri havalandıran Aslan’ın Arjantinli yıldızı, bu sezon ‘kiralık’ futbolcular arasında Avrupa’nın en çok gol atan ikinci futbolcusu oldu. İcardi zirveye ise çok yakın
23. şampiyonluğunu ilan etmesine 1 maç kalan Galatasaray'da Mauro İcardi, performansıyla parmak ısırtıyor. Geçmişte kiralık oyunculardanistediği verimi alamayanAslan'da Arjantinli yıldız,yüzleri güldürdü. Fransız devi PSG'den 1 yıllığına gelen Tangocu santrfor, bu sezon fırtına gibi esiyor. Sezona geç giriş yapmasına rağmen arkadaşlarıyla arasındaki farkı kapatan 30 yaşındaki futbolcu,Sivasspor maçında gol sayısını19'a çıkarırken Avrupa'dada adından söz ettiriyor.
UMUT NAYİR 17 GOLLE TAKİPTE
22 karşılaşmada 19 kez fileleri bulan İcardi, bu formuyla 15 üst düzey ligdeki 'kiralık' futbolcular arasında Avrupa'nın en çok gol atan ikinci ismi oldu. Arjantinli yıldızı, Gianni Bruno (18 gol), Ümraniye'nin milliforveti Umut Nayir (17), Sydney Van Hooijdonk (16) ve Boulaye Dia (15) izledi. 20 kez fileleri bulan Reims'ten Folarin Balogun zirvede yer aldı. Ankaragücü'nün Gambiyalı santrforu Ali Sowe (12) ile Fenerbahçe'ninAugsburg'a ödünç verdiği Berisha(10) da listede...
MAYISLAR ONUN!
Geçen hafta 17 Mayıs 2000'de kazanılan UEFA Kupası'nı kutlayan Galatasaray, mayıs ayında oynadığı 3 maçı da kazandı. Teknik direktör Okan Buruk, "Mayıslar bizimdir" sloganıyla Florya'da oyuncularını motive ediyor ve maç sonrası açıklamalarında buna vurgu yapıyor. Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor'u yenerken kalesini gole kapatan Cimbom, bu sezon ligde 15 hafta rakiplerine geçit vermedi. Sarı-kırmızılı takımınmayıs ayında çıkacağıtek bir müsabaka kaldı. Galatasaray haftaya deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak ve 30Mayıs'taki bu maçıkazanması halindeşampiyonluğunuilanedecek.
CİMBOM'UN TERCİHİ M.CİTY
Şampiyonluk halinde Şampiyonlar Ligi'ne konsantre olacak G.Saray, grup aşamasına kalabilmesi için 3 ön eleme ve bir play-off turunu geçmek zorunda. Ancak İnter, Serie A'yı ilk 4'te bitirirseya da Manchester City, ŞampiyonlarLigi'ni kazanırsa G.Saray'ın bir öneleme az oynayacağı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar bu ihtimal gerçekleşmesi halinde 11-12Temmuz yerine 25-26Temmuz'da Avrupamacerasına başlayacak.
GÜNÜN SORUSU
Mauro İcardi, Süper Lig'e gelmiş en iyi golcü mü? Sizce daha iyisi kimdi?
ÖMER ÜRÜNDÜL
Gelmiş geçmiş en kariyerlisi Drogba Mauro İcardi'nin en büyük özelliği her yönüyle ideal bir santrfor tipi olması. Oyun bilgisi yüksek, pozisyon almayı iyi biliyor. Hem ayakla hem de kafayla gol atabiliyor. Yalnız şu konu çokönemli; PSG'de bir nokta santrfor yok. Bunarağmen neden İcardi gibi çok önemli birsantrforu bıraktılar? Bunun nedeni çok açık.Fizik açıdan Avrupa için yeterli değil diye. Ama bizim ligimizde tempo düşük, takım savunmaları da arızalı olduğu için İcardi bugünkü fizik gücüyle Galatasaray'a büyük katkılar sağladı. Sarıkırmızılı taraftarlar İcardi'yi Mario Jardel'le kıyaslıyor. Benzer golcülük özellikleri yüzünden. Ama İcardi bana göre Jardel'den daha fazla oyunun gidişatına katkı verebiliyor. Jardel golcülüğünün dışında orta sahasını oyunda devreye sokma aksiyonları açısından yeterli değildi. Bana Galatasaray'agelmiş son senelerdeki enkariyerli santrfor kim dersenizben Didier Drogba derim.
LEVENT TÜZEMEN
Modern zamanların golcüsü: Mauro İcardi 1959'da profesyonelliğe geçilen dönemden bu yana G.Saray, en çok gol kralı çıkarmış kulüptür. Yerliyabancı en iyi golcüleri transfer etmiştir. En büyüğü Metin Oktay, Tanju Çolak, Jardel, Gomis, TarıkHodzic, Burak Yılmaz... Mükemmel golcülerdi. İcardi de kalitesi ve mütevaziliğinin yanı sıra modern futboldaki oyun anlayışı ile lige damgasını vurdu. Son yıllarda benim izlediğim ikisi yabancı biri Türk golcü var. 1 numaraya Jardel'i koyarım, 2 numarayaTanju Çolak'ı alırım. İcardi'yi de son mohikan ilan ederim. Jardel üç ayaklı bir golcüydü. Tanju ceza alanı golcüsü olmasının yanı sıra ayak içini mükemmel kullanır, röveşatayla estetik gollere imza atardı. Tanju ve Jardel'e takım çalışırdı. İcardi modern bir golcü, sadece gol atmıyor, çok zeki olduğu için akıllı pozisyonlara giriyor ayrıca asist yapmayı da seviyor. Gerektiğinde savunmaya yardıma geldiği gibi orta sahaya yanaşıp arkadaşlarının pas organizasyonuna yardımcı oluyor. Son mohikan İcardihem atan hem de attıran bir golcü.
ALİ GÜLTİKEN
Onun gibileri var ama bu sezonun en iyisi! İcardi, çok iyi bir golcü ama performans olarak baktığımızda çok önemli golcüler de geldi. Bugün Mauro İcardi ile beraber Vincent Aboubakar bu konuda tartışmasız en önemli isimlerden birisi. Bunun dışında Fenerbahçe'deValencia muazzam bir sezon geçiriyorve şu anda ligin en çok gol atan oyuncusu.Mario Gomez 28 gol atmıştı. Mario Jardel keza aynı şekilde. Bir önceki şampiyonlukta Gomis yine 30'lu golleri bulmuştu. Bunun gibi birçok örnek verebiliriz. Şunu net olarak ifade edebiliriz ki Galatasaray'ın bu seneki şampiyonluk sürecinin kuşkusuz en önemli ismi İcardi. Galatasaray sezonu şampiyonlukla bitirirseGalatasaray adına sezonun ismi 'Mauroİcardi sezonu' olacaktır. Çok önemli dönemeçlerde skorları getiren oyuncu oldu. Golcülüğününyanında sorumlulukalan, sorumluluğu yüksek biroyuncu olduğunu da gördük.
BÜLENT TİMURLENK
Galatasaray'da bütün aşklarını temize çekti En iyi golcüyü nasıl belirteceğiz? Gelmeden önceki kariyeriyle yaptıkları mı, buraya gelip attıklarıyla kazandırdıkları mı? Çok büyük golcüler Türkiye'den geçti. Drogba, Van Persie, Anelka, Mario Gomez… Biz bugüne bakalım. Fiyat performans açısından İcardi tartışmasız en iyi golcü. Arjantinli, bana Murathan Mungan'ın bir dizesini hatırlattı: "Ben sendebütün aşklarımı temize çektim.'' İnter ve PSG yıllarında İcardi'nin yanlışları olmuştur. Ama bir gerçek var ki Arjantinli, G.Saray'da her şeyi silip, tem-i ze çekip G.Saray'la aşk yaşar olmuş. Mutlu insanlar mı işini iyi yapar; işini iyi yapanlar mı mutludur? Biri ya da ikisi birden. İcardi, F.Bahçe'nin 5 puan gerisine düşmüş G.Saray'ı 5 puan öne taşıyan takımın golcüsü. Bu oyun takım oyunu. Sadece golleri değil, asistleri olmasa, Kerem'in ona verdiği paslar, Torreira'nın savaşçılığı, Nelsson ve Abdülkerim'in duvar ördüğü savunma olmasa G.Saray liderlik koltuğunda oturamazdı. Bonservisi alınırsa müthiş birİcardi vs. Aboubakar düellosu izleriz.