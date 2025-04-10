Kiralık tehlike!

Galatasaray'ın Avrupa takımlarına kiralık olarak gönderdiği yıldızları, düzenli oynama fırsatı bulamıyor.ve İtalyan devinin Nelsson'u geri göndermesi bekleniyor. Devre arasında Atalanta'dan Fiorentina'ya geçen Nicolo Zaniolo'nunopsiyonu sezon sonuna kadar alacağı sürelere bağlı ve belirsizliğini koruyor. Werder Bremen'de oynayan sol bek Derrick Köhn ise bir buçuk aydır 11'e giremiyor ve