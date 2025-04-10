Kiralık tehlike!

Galatasaray'ın Avrupa takımlarına kiralık olarak gönderdiği yıldızları, düzenli oynama fırsatı bulamıyor. Roma'da sadece bir kez ilk 11'e giren stoper Victor Nelsson'un zorunlu olmayan satın alma opsiyonu 10 milyon Euro
ve İtalyan devinin Nelsson'u geri göndermesi bekleniyor. Devre arasında Atalanta'dan Fiorentina'ya geçen Nicolo Zaniolo'nun 15.5 milyon Euro
opsiyonu sezon sonuna kadar alacağı sürelere bağlı ve belirsizliğini koruyor. Werder Bremen'de oynayan sol bek Derrick Köhn ise bir buçuk aydır 11'e giremiyor ve Alman ekibi tarafından 5.1 milyon Euro'luk opsiyon kullanılmayabilir.