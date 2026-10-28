Kıymete bindi

Sarı-kırmızılı takıma gelirken kapalı kutu olan Aleksey Batrakov, gün geçtikçe takıma alıştı ve ardından da vites yükseltti. Rus futbolcu, 25 milyon Euro bedelle geldiğinde herkes beklentiyi büyütürken 21 yaşındaki hücumcu bunun yanıtını sahada verdi. Barcelona ve Lille'e golleri ile taraftarı coşturan oyuncu, tüm maçlarda da mücadelesi ile alkış alıyor. Batrakov için şimdiden Avrupa ekipleri devreye girip yakın takibe aldı. Özellikle İngiltere ve Fransa'dan ciddi takımların devrede olduğu dış basına yansırken Premier Lig'den Newcastle, Tottenham ve Brighton, Fransa'dan ise Paris FC ile Monaco yakın ilgi gösteriyor.



YENİ YENGE İRİNA!

Batrakov "Yeni Mertens" lakabını alırken eşi İrina Podshibyakina da sosyal medya paylaşımları ile birlikte Mertens'in eşi Katrin Kerkhofs'u hatırlatıyor. Tüm deplasmanlara giden Podshibyakina, Batrakov için yapılan besteleri de paylaşırken "Yeni yenge" ilan edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör