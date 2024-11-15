Kızlarımı asla sana bırakmam

Wanda Nara ile Mauro İcardi arasında yaşanan ayrılık sonrasında Arjantin'de ortalık karıştı. Çıkan haberlere göre kendisine ait olan ve Wanda Nara'nın kızları ile yaşadığı binaya giden Arjantinli oyuncu evdeyken, Nara, ilişkisi olduğunu dünyaya ilan ettiği L-Gante ile birlikte eve geldi. İkisini de içeri almayan İcardi, sonrasında Nara'nın yeniden tek başına gelmesi sonrasında kapıyı açtı.
Yıldız futbolcu, kapıyı açtıktan sonra tartışma alevlendi. Sarı-kırmızılı oyuncu, "Kızlarımı sana bırakmam" diyerek velayetlerini istediğini söyledi. İkili arasında tartışmanın daha da şiddetlendiği Arjantin medyası tarafından da duyurulurken İcardi'nin, Wanda Nara'yı evden çıkarmasının ardından Nara polisi çağırdı. Wanda Nara, 'kadına şiddet' iddiasında bulundu.
MAHKEMEDE İFADE GÜNÜ
Olay sonrasında evine geri dönen Mauro İcardi'nin bugün 106 numaralı mahkemeye giderek ifade vereceği, ancak tutuklanma gibi bir durumun söz konusu olmadığı öğrenildi.
GÖZALTINDA DEĞİL!
G.Saray Kulübü, Arjantinli oyuncunun gözaltına alındığı iddialarını yalanladı. Dün oyuncunun Wanda Nara ile yaşanan tartışma sonrasında gözaltına alındığı haberleri ortaya atılırken sarı-kırmızılılardan şu açıklama geldi: "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin'deki evinde istirahat etmektedir.
Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."
TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK
YILDIZ oyuncunun başına gelen hadise sonrasında taraftarlar büyük destek verdi. Sosyal medyada İcardi için mesaj yağmuru yaşandı...