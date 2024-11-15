Kızlarımı asla sana bırakmam

Wanda Nara ile Mauro İcardi arasında yaşanan ayrılık sonrasında Arjantin'de ortalık karıştı. Çıkan haberlere göre kendisine ait olan ve Wanda Nara'nın kızları ile yaşadığı binaya giden Arjantinli oyuncu evdeyken,Yıldız futbolcu, kapıyı açtıktan sonra tartışma alevlendi. Sarı-kırmızılı oyuncu, "Kızlarımı sana bırakmam" diyerek velayetlerini istediğini söyledi.Olay sonrasında evine geri dönen Mauro İcardi'nin bugün 106 numaralı mahkemeye giderek ifade vereceği, ancakG.Saray Kulübü, Arjantinli oyuncunun gözaltına alındığı iddialarını yalanladı. Dün oyuncunun Wanda Nara ile yaşanan tartışma sonrasında gözaltına alındığı haberleri ortaya atılırken sarı-kırmızılılardan şu açıklama geldi: "Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır.Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."YILDIZ oyuncunun başına gelen hadise sonrasında taraftarlar büyük destek verdi. Sosyal medyada İcardi için mesaj yağmuru yaşandı...