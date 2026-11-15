’Kolay değildi, çok çalıştım’

Galatasaray'da
gösterdiği performansla devlerin radarına giren Aleksey Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerle ilgili konuştu. Rusya Milli Takımı'nda bulunan 21 yaşındaki yıldız, "Devler Ligi'nde bu kadar çabuk gol atmaya başlayacağımı beklemiyordum. Kolay değil, muhtemelen biraz da şansın yardımı oldu ama çok çalıştım.
Bunun için çaba harcadım. İlk heyecan geçince artık daha olgun futbol sergilemeye çalışıyorum" dedi. Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona (1), Lille (1) ve Stuttgart'a (2) toplam 4 gol attı.
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Mete Efendioğlu - Editör