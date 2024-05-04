Konumuz seçim değil şampiyonluk!

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, 25 Mayıs'ta yapılacak seçim için listesini dün divan kuruluna teslim etti. Saat 16.00'da RAMS Park'a ekibi ile birlikte gelen Özbek, sonrasında ise şu açıklamayı yaptı: "Çok adaylı seçim her zaman G.Saray için önemlidir.Evet tüzük gereği seçim dönemi ama ilgilendiğimiz konu şampiyonluk. Konsantrasyonumuz bozulmamalı. Herkes bu yarışta bu konsantrasyonun bozulmaması adına çalışmalı.Dursun Özbek, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'un yönetim listede olmamasına ve sonraki sürece şu yorumu yaptı: "Sportif A.Ş seçimden sonraki karardır. Erden Timur ile 7 senedir beraber çalışıyorum. Bir G.Saray sevdalısıdır. Hizmet aşkı ile yanar. Hiçbir G.Saray sevdalısı kulübe hizmet etmeden duramaz."