Konya maçında kadroda

Hatayspor'a kaybettiği iki puandan ders çıkaran Galatasaray, transferde hızlı aksiyon aldı. Milan Skriniar'dan sonra Ahmed Kutucu'yu da bitirdi. Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu Ahmed, transferde tercihini gönül verdiği sarı-kırmızılı takımdan yana kullandı. Eyüpspor ile 6 milyon Euro bonservis bedelinde kesin anlaşma sağlayan Aslan, Yusuf Demir ya da altyapıdan kalecisi Jankat Yılmaz'ı kiralık olarak Eyüpspor'a gönderecek. Yusuf henüz kararını vermedi, Jankat'ın durumu Eyüp kalecisi Berke'nin olası satışına bağlı. 24 yaşındaki sol kanat, Galatasaray'ın Konyaspor ile cumartesi günü oynayacağı maçta kadroda olacak.



EMERSON ROYAL İÇİN 7 MİLYON € MASADA

G.SARAY'DA sağ bek değişimi yaşanabilir. İngiliz ekibi İpswich Town, Jelert'e teklifte bulundu. Sarı-kırmızılılar, 9 milyon Euro yatırım yaptığı Danimarkalı oyuncuda zarar etmeyi göze alırsa bu transfer gerçekleşecek. Jelert yerine Milan'dan Emerson Royal en güçlü aday. Kyle Walker'ı transfer etmeye hazırlanan İtalyan devi, Emerson'u göndermeye hazır. Ancak çift haneli bonservis beklentisinde. Galatasaray 7 milyon Euro'yu masaya koydu ve menajer George Gardi aracılığıyla pazarlıklara başladı.