Korkutan çarpışma!

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez, milli maçta yaşadığı sakatlıkla korkuttu. Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde Brezilya ile oynadıkları karşılaşmada rakip kaleci Alisson Becker ile kafa kafaya çarpışan tecrübeli stoper, kısa süreli bilinç kaybı yaşadı. Sedyeyle kenara gelen 28 yaşındaki oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti. Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Sanchez'in yerine 75'te bir başka G.Saraylı Cuesta'yı sahaya sürdü.

LORENZO: DURUMU İYİ

Ancak tedavisinin ardından oyuna devam etmek isteyen yıldız futbolcu, bu karar sonrası hocasına tepki gösterdi. Mücadeleyi Brezilya 2-1 kazandı. Lorenzo, "Sanchez'in durumu iyi, iyileşiyor. Bir baş dönmesi yaşadı ve doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi" ifadesini kullandı.