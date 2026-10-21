Osimhen eski takımını avlamanın peşinde

Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rafael Leao, bir dönem formasını da giydiği Lille
'e karşı oynayamayacak. Napoli öncesinde 1 sezon ter döktüğü Lille'de 38 karşılaşmada 18 gol atıp 6 kez de asist yapan Victor Osimhen
ise G.Saray'ın bu maçtaki en büyük kozu olacak. Sarı-kırmızılıların savunmada değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim'in yerine Jakobs'un stopere çekileceği ve Davinson ile oynayacağı öğrenildi.
Sol bekte ise Eren olacak. Lemina-Torreira ikilisine emanet orta sahanın önünde ise Batrakov yer alacak. Ön alanda Leao'nun yokluğunda Barış Alper'in solda oynaması büyük ölçüde kesinleşti. Sağ kanatta da Okan Buruk
, Yunus Akgün ile Sane arasındaki tercihini maç saatinde verecek.
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Mete Efendioğlu - Editör