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Giriş Tarihi: 21.10.2026

Osimhen eski takımını avlamanın peşinde

Nijeryalı oyuncu, 2019-20’de 18 gol- 6 asistle yıldızlaştığı Lille’e bu kez rakip oluyor

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Osimhen eski takımını avlamanın peşinde
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Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rafael Leao, bir dönem formasını da giydiği Lille'e karşı oynayamayacak. Napoli öncesinde 1 sezon ter döktüğü Lille'de 38 karşılaşmada 18 gol atıp 6 kez de asist yapan Victor Osimhen ise G.Saray'ın bu maçtaki en büyük kozu olacak. Sarı-kırmızılıların savunmada değişime gitmesi bekleniyor. Abdülkerim'in yerine Jakobs'un stopere çekileceği ve Davinson ile oynayacağı öğrenildi. Sol bekte ise Eren olacak. Lemina-Torreira ikilisine emanet orta sahanın önünde ise Batrakov yer alacak. Ön alanda Leao'nun yokluğunda Barış Alper'in solda oynaması büyük ölçüde kesinleşti. Sağ kanatta da Okan Buruk, Yunus Akgün ile Sane arasındaki tercihini maç saatinde verecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#LİLLE #VİCTOR OSİMHEN #OKAN BURUK
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Osimhen eski takımını avlamanın peşinde
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