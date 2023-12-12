Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Kükresen yeter
Giriş Tarihi: 12.12.2023

Kükresen yeter

MEHMET ÖZCAN

G.Saray, 2000’de UEFA Kupası’nı kazandığı Parken Stadı’nda yeni bir finale çıkıyor. Sarı-kırmızılılar yola devam etmek için Kopenhag’ı devirmek zorunda

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda final haftası geldi çattı! G.Saray, bugün TSİ 23.00'te Parken Stadı'na 2000 yılındaki UEFA Şampiyonluğu'nun ardından bir tarihi başarıya daha imza atmak için çıkacak. İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak. İki takım arasında gruptaki ilk maçtan 2-2'lik beraberlik çıkarken 2013-14 sezonundaki eşleşmede ise birer galibiyet vardı (3-1, 0-1). Avrupa kupalarında 314. müsabakasında boy gösterecek olan Galatasaray, 112 kez kazanırken 117 mağlubiyet aldı.

BUNLAR 90'LI YILLARIN TAKTİĞİ!
TEKNİK direktör Okan Buruk, basın toplantısında G.Saray için Parken Stadı'nın önemine değinerek, "2000 yılında UEFA Kupası'nı bu sahada kazanmıştık, ben de o takımın oyuncularından biriydim. Tekrar burada tarih yazmak istiyoruz. Teknik direktör olarak burada olmak çok daha farklı bir his. Avrupa'da yeniden kupa kazanma hayalimiz var. Onun için bu maç çok önemli" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin hocası Neestrup'un açıklamaları için de "Bunlar 90'lı yılların söylemi. O zamanlarda takımı ve seyirciyi motive etmek için hocalar bu taktikleri kullanırdı. Kopenhag'a saygısızlık yapmadım. Kopenhag'ın çok beğendiğim ve mücadele gücü yüksek bir takım olduğunu her zaman söyledim" yorumunu yaptı.

'OKAN BURUK BİZE SAYGISIZLIK YAPTI'
KOPENHAG Teknik Direktörü Neestrup, Okan Buruk'a yönelik provokasyon gibi açıklamalarda bulundu. Buruk'un, Bayern Münih'in Kopenhag maçına rotasyonlu kadro ile çıkması ile ilgili sözlerine dün yanıt veren Neestrup, "Bence Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı. Bayern deplasmanına gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum, Bayern de aynı şekilde. Bunun bana ve oyuncularımıza saygısızlık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Siyonist lobi üniversitelere savaş açtı! ABD'li ünlü yahudi profesör isyan etti: Kirli paranızı alın ve defolun!
Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi resmen açıkladı! Tüm maçlar süresiz olarak ertelendi...
SON DAKİKA: AK Parti, Faruk Koca'yı ihraç istemiyle disipline sevk etti
İYİ Parti'den istifa eden Adnan Beker: Benden para istediler vermedim!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Yığılca'yı "yobazlıkla" itham etti
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Halil Umut Meler'e saldırıya kınama
Yandaş İsmail Küçükkaya bile isyan etti! CHP’ye aday tepkisi: Kulağımıza geliyor...
SON DAKİKA | Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: 13 hedef imha edildi
SON DAKİKA | Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma başlatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kükresen yeter
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA