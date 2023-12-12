Kükresen yeter

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda final haftası geldi çattı! G.Saray, bugün TSİ 23.00'te Parken Stadı'naİtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği karşılaşma EXXEN'den yayınlanacak. İki takım arasında gruptaki ilk maçtan 2-2'lik beraberlik çıkarken 2013-14 sezonundaki eşleşmede ise birer galibiyet vardı. Avrupa kupalarında 314. müsabakasında boy gösterecek olanTEKNİK direktör Okan Buruk, basın toplantısında G.Saray için Parken Stadı'nın önemine değinerek, "2000 yılında UEFA Kupası'nı bu sahada kazanmıştık, ben de o takımın oyuncularından biriydim. Tekrar burada tarih yazmak istiyoruz. Teknik direktör olarak burada olmak çok daha farklı bir his. Avrupa'da yeniden kupa kazanma hayalimiz var. Onun için bu maç çok önemli" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, rakibin hocası Neestrup'un açıklamaları için de "Bunlar 90'lı yılların söylemi. O zamanlarda takımı ve seyirciyi motive etmek için hocalar bu taktikleri kullanırdı. Kopenhag'a saygısızlık yapmadım. Kopenhag'ın çok beğendiğim ve mücadele gücü yüksek bir takım olduğunu her zaman söyledim" yorumunu yaptı.KOPENHAG Teknik Direktörü Neestrup, Okan Buruk'a yönelik provokasyon gibi açıklamalarda bulundu. Buruk'un, Bayern Münih'in Kopenhag maçına rotasyonlu kadro ile çıkması ile ilgili sözlerine dün yanıt veren Neestrup, "Bence Okan Buruk, bize biraz saygısızlık yaptı. Bayern deplasmanına gittiğimizde en iyi şekilde mücadele ettiğimizi düşünüyorum, Bayern de aynı şekilde. Bunun bana ve oyuncularımıza saygısızlık olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.