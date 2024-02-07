Kupada da aslan gibi

enaltılar sonrası atışı yapacak isimler arasında yüksek gerilim vardı. İlk penaltı için Barış Alper, Halil Dervişoğlu ve Tete arasında kriz çıkınca "Taş-kağıtmakas" oyunu ile sorun çözüldü ve Halil golü attı… İkinci penaltıda ise Tete beyaz noktaya topu bıraktı.Bunun üzerine Tete'den topu almak isteyen Barış'a, Brezilyalı oyuncu izin vermedi. Sonrasında ise o noktaya gelen Zaha, Barış'ı uzaklaştırdı…iki kahramanı Vinicius ve Tete karşılaşma sonrası şunları söyledi… Vinicius: ''Tete'nin burada olduğunu düşünerek geldim, gol atarsam da beraber sevinelim diye konuşmuştuk. Maça sevinci düşünerek geldim. Transferim bir akşamdan ertesi sabaha gelişti. Eşimi bile göremedim.'' Tete: ''Brezilya'dan bir arkadaşıma asist yaptığım için çok mutlu hissediyorum. Birbirimize hep asistler yapacağız. Heyecanlıyız.''Oyundan alınan Zaha, kararı şaşkınlıkla karşılarken teknik direktör Okan Buruk'a da tepki gösterdi. Sonrasında Buruk, oyuncusuna sarılarak yedek kulübesine oturmasını söyledi...G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, genç oyuncuların katkısından memnun olduğunu söyledi: "Zaman zaman konsantrasyon eksikliği olabiliyor. En zor dakikalarda gençleri kullandık. Büyük kazanç. Benim için en büyük sevinç o. Hedefimiz kupayı kazanmak."