Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Kuş uçmayacak!
Giriş Tarihi: 21.10.2026

Kuş uçmayacak!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kuş uçmayacak!
  • ABONE OL
Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle Lille'deki maç için önlemler artırıldı. G.Saray cephesi ise bu konuda hem UEFA'ya hem de Fransız hükümetine başvuruda bulundu. Resmi korumaların yanı sıra özel güvenlik önlemleri de alınırken G.Saray kafilesinin yakınında iki gün boyunca kuş uçurtulmayacak. Öğlen İstanbul'dan hareket eden G.Saray takımı akşam Lille havalimanında koruma önlemleri ile karşılandı. Takım, güvenlik çemberi ile otele ve basın toplantısı alanına götürüldü.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kuş uçmayacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA