Kuş uçmayacak!

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Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle Lille'deki maç için önlemler artırıldı. G.Saray cephesi ise bu konuda hem UEFA'ya hem de Fransız hükümetine başvuruda bulundu.Öğlen İstanbul'dan hareket eden G.Saray takımı akşam Lille havalimanında koruma önlemleri ile karşılandı. Takım, güvenlik çemberi ile otele ve basın toplantısı alanına götürüldü.