Kuş uçmayacak!

Fransa'da yaşanan olaylar nedeniyle Lille'deki maç için önlemler artırıldı. G.Saray cephesi ise bu konuda hem UEFA'ya hem de Fransız hükümetine başvuruda bulundu. Resmi korumaların yanı sıra özel güvenlik önlemleri de alınırken G.Saray kafilesinin yakınında iki gün boyunca kuş uçurtulmayacak.
Öğlen İstanbul'dan hareket eden G.Saray takımı akşam Lille havalimanında koruma önlemleri ile karşılandı. Takım, güvenlik çemberi ile otele ve basın toplantısı alanına götürüldü.
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Mete Efendioğlu - Editör