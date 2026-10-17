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Giriş Tarihi: 17.10.2026

Lille öncesi lig rotasyonu

Aslan bir yandan şampiyonluk yarışında G.Birliği deplasmanına çıkarken diğer tarafta ise Devler Ligi’nde oynayacağı Lille öncesi bazı isimleri dinlendirecek

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ÇAĞDAŞ HALICI
Lille öncesi lig rotasyonu
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G.Saray'da G.Birliği maçında takımda değişiklikler yaşanacak. Ankara'da oynanacak mücadelenin ardından Şampiyonlar Ligi'nde kritik Lille deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, bazı bölgelerde rotasyona gidecek. Sakatlığı sonrasında kendine gelen Roland Sallai, sağ bekte Barış Alper'den formayı alacak. Sağ kanatta Sane'nin de ilk 11 ihtimali bulunurken kaptan Abdülkerim Bardakcı da Jakobs ile yer değiştirecek. Cezalı Torreira yerine Gabriel Sara forma giyecek. Leao ile Osimhen'in yarı sıra hücum hattında 10 numara bölgesinde de Batrakov sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle Batrakov'u düzenli oynatarak genç oyuncunun takıma olan alışkanlığı ve öz güveninin daha da artmasını amaçlıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#LEAO #OKAN BURUK #ŞAMPİYONLAR LİGİ
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Lille öncesi lig rotasyonu
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