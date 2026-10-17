Lille öncesi lig rotasyonu

G.Saray'da G.Birliği maçında takımda değişiklikler yaşanacak. Ankara'da oynanacak mücadelenin ardından Şampiyonlar Ligi
'nde kritik Lille deplasmanına çıkacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk
, bazı bölgelerde rotasyona gidecek. Sakatlığı sonrasında kendine gelen Roland Sallai, sağ bekte Barış Alper'den formayı alacak.
Sağ kanatta Sane'nin de ilk 11 ihtimali bulunurken kaptan Abdülkerim Bardakcı da Jakobs ile yer değiştirecek. Cezalı Torreira yerine Gabriel Sara forma giyecek. Leao
ile Osimhen'in yarı sıra hücum hattında 10 numara bölgesinde de Batrakov sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'un özellikle Batrakov'u düzenli oynatarak genç oyuncunun takıma olan alışkanlığı ve öz güveninin daha da artmasını amaçlıyor.
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Mete Efendioğlu - Editör