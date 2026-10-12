Liverpool gibi oyna Barça’yı yen

Kasımpaşa engelini 10 kişi kalmasına rağmen hasarsız atlatan Galatasaray, rotasını yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı zorlu Barcelona maçına çevirdi. Sarı-kırmızılı takımın, İspanyol devi karşısında elindeki en değerli taktik referanslardan biri geçen sezon İstanbul'da iki kez devirdiği Liverpool maçları olacak. Devler arenasında lig aşamasında sarı-kırmızılılar, Liverpool karşısında 16. dakikada Osimhen'in attığı erken golle hem moral gücünü artırdı hem de 12. adam olan tribünlerin ateşini oyuna soktu. İngilizler, topa daha fazla sahip olmasına rağmen Cimbom kompakt savunmasını korudu.

TORREİRA İLE LEMİNA ORTA SAHADAKİ KİLİT İSİMLER!

Orta sahada Torreria-Lemina kusursuza yakın oynadı. Osimhen'in hücumdaki enerjisi ve korkutucu baskısı, kanatlarda da Yunus ve Barış'ın merkeze ve beklere yardımı rakibin silahlarını etkisizleştirdi. Son 16 turundaki ilk maçta ise Cimbom, Lemina'nın 16. dakikada ağları sarsmasıyla skoru buldu. Benzer oyun formatını müthiş bir taktik disiplin ve mücadele gücüyle sergiledi. İngilizler, Rams Park'tan yine çıkamadı. Böylesine güçlü ekipler karşısında ilk golü bulmak planının sonu değil, ikinci aşamanın anahtarı rolünde. Sarı- kırmızılılar, savunma hattının önünde ve ceza sahasında alanları mümkün olduğunca daralttı. Cesur, sabırlı ve disiplinli oyunuyla İngiliz şampiyonunu iki kez nakavt etti.





OSİMHEN'İN AKLI SAHADAA

Sakatlığının ardından Kasımpaşa maçında sahaya çıkan ve ısınmasını yapan Victor Osimhen, Barcelona karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak. Nijeryalı oyuncu kendisini test etme imkânı bulduğu Kasımpaşa müsabakasında son golde Lemina'ya da asist yaparken Katalan ekibine karşı geri sayıma geçti. Bugün yapılacak son idmanda bir kez daha durumu incelenecek olan tecrübeli forvet, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maçta takımını yanlız bırakmamak için büyük bir özveri gerçekleştirecek.



YUFKA YÜREKLİ KRAL!

Ajax forması ile NEC Nijmegen ağlarını havalandıran Tolu Arokodare, attığı golü çapraz bağ sakatlığı yaşayan takım arkadaşı Kasper Dolberg'e armağan etmişti. Arokodare, bunu kendisine Victor Osimhen'in önerdiğini söylerken "Osimhen, milli takımdayken yanıma gelip bunu yapmamı söylemişti. O yüzden kendisine bunun için ayrıca teşekkür etmem gerekiyor" ifadesini kullandı



EN GÜRÜLTÜLÜ STATTA OYNAYACAĞIZ

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, G.Saray'a övgüler yağdırdı. Osimhen'in etkisinin de altını çizen Alman çalıştırıcı, "Galatasaray'ın harika bir takımı var. Ayrıca Osimhen gibi harika bir forvete sahipler. Onlara karşı çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Şimdi Galatasaray'a odaklandım. Hafta arası dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. İyi hazırlanmamız gerekiyor."



İLKAY'DAN NET AÇIKLAMA: TAKIMDA KALACAĞIM

Galatasaray'ın tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Barcelona maçı öncesi çarpıcı açıklamalar yaptı. İspanyol basınından Mundo Deportivo'ya geleceğiyle ilgili konuşan 35 yaşındaki futbolcu, devre arasında takımdan ayrılmayacağını belirtti. İlkay, "Transfer haberleri doğru değil. Kışın ötesinde de burada kalmak ve Galatasaray ile bir şampiyonluk daha kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon 2 maçta 11 dakika süre buldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör