Loca çılgınlığı

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan şampiyonluk yarışı için kritik önem taşıyan maça ilgi büyüktü.Ortaya ilginç ve tartışılacak bilet fiyatları çıktı.Sezon başında kulüptenbu maç özelinde gelen rekor teklife kayıtsız kalamadı. 10 kişilik loca için sadece derbi özelinde 300 bin Euro teklif edildi.Sezonluk fiyatı çıkardığı gibi üstüne de büyük kâra geçti.13 topla buluşma 0 şut %71 isabetli pas 4/2 ikili mücadele 4 top kaybıFenerbahçe, 1-0'lık sonuçla rakibinin Süper Lig'deki 21 maçlık iç saha galibiyet serisini bitirdi. G.Saray'ın evindeki 35 maçlık yenilmezlik serisi de son buldu. Aslan ligde de 24 karşılaşma sonra mağlubiyet yaşadı.