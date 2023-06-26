Luka Jovic’e 3 kulübüne 8!

MAURO İcardi'nin bonservisini almaya çalışan Galatasaray, bir yandan da Arjantinli yıldıza alternatif arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu kapsamda. La Gazzeta dello Sport, konuyla ilgili gelişmeleri sütunlarına şu şekilde taşıdı: