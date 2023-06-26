Haberler Spor Haberleri Galatasaray Haberleri Luka Jovic’e 3 kulübüne 8!
Giriş Tarihi: 26.6.2023

Luka Jovic’e 3 kulübüne 8!

Luka Jovic’e 3 kulübüne 8!
MAURO İcardi'nin bonservisini almaya çalışan Galatasaray, bir yandan da Arjantinli yıldıza alternatif arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu kapsamda Fiorentina'nın 25 yaşıdaki Sırp golcüsü Luca Jovic'le ciddi bir şekilde ilgileniyor. La Gazzeta dello Sport, konuyla ilgili gelişmeleri sütunlarına şu şekilde taşıdı: "Galatasaray Luka Jovic için ilk teklifini yaptı. Türk kulübü, oyuncuya 2 milyon Euro yıllık maaş, Fiorentina'ya da 8 milyon Euro bonservis bedeli önerdi. Jovic de İstanbul'a giden yolu seviyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Resmi Gazete'de yayımlandı: Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Yunanistan’da seçimi Miçotakis kazandı!
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Sinan’ın yokluğunda evimizdeki lunaparkın ışıkları söndü
Merdan Yanardağ'dan teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgü dolu sözler: Son derece zeki birisi
SON DAKİKA | Deprem bölgesi illerinden Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atandı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten AKPM'ye rapor tepkisi: Terörist darbecileri meşrulaştırma çabası
Baba kucağı
ARKADAŞINA GÖNDER
Luka Jovic’e 3 kulübüne 8!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA