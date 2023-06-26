Luka Jovic’e 3 kulübüne 8!

MAURO İcardi'nin bonservisini almaya çalışan Galatasaray, bir yandan da Arjantinli yıldıza alternatif arayışlarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, bu kapsamda Fiorentina'nın 25 yaşıdaki Sırp golcüsü Luca Jovic'le ciddibir şekilde ilgileniyor. La Gazzeta dello Sport, konuyla ilgili gelişmeleri sütunlarına şu şekilde taşıdı: "Galatasaray LukaJovic için ilk teklifini yaptı. Türk kulübü, oyuncuya 2 milyonEuro yıllık maaş, Fiorentina'ya da 8 milyon Euro bonservisbedeli önerdi. Jovic de İstanbul'a giden yolu seviyor."