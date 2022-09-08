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Giriş Tarihi: 8.9.2022 13:35

Luyindama'nın maaşının yarısını Antalyaspor, yarısını Galatasaray ödeyecek

DHA
Luyindama’nın maaşının yarısını Antalyaspor, yarısını Galatasaray ödeyecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray’dan Christian Luyindama ile bir yıllığına kiralık olarak anlaştı. Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı kaybeden Fraport TAV Antalyaspor, transfer sezonunun son gününde kadrosuna takviye yaptı. Kırmızı beyazlılar, Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı 28 yaşındaki Christian Luyindama'yla anlaştı.

Başarılı defans oyuncusu sağlık kontrolü için sabah saatlerinde Antalya'ya geldi. Fraport TAV Antalyaspor, sağlık kontrollerinin ardından futbolcuyla bir yıllık kiralık sözleşme imzalayacak.

Fraport TAV Antalyaspor'un kiralama ücreti ödemeyeceği Christian Luyindama'nın maaşının yüzde 50'sinin Galatasaray tarafından karşılanacağı öğrenildi.

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Luyindama'nın maaşının yarısını Antalyaspor, yarısını Galatasaray ödeyecek
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