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Giriş Tarihi: 8.1.2024

Maaş konularına sadece gülüyoruz

MEHMET ÖZCAN
Maaş konularına sadece gülüyoruz

Wilfried Zaha, Galatasaray’da maaş alamadıkları söylentilerinin doğru olmadığını belirtirken, sarıkırmızılı kulübü ve İstanbul’u çok sevdiğini söyledi

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, Afrika basınına önemli açıklamalarda bulundu. Milli Takıma gitmeyişi ile ilgili olarak "Galatasaray'da kalıp, fiziksel seviyemi tamamlayarak burada kendimi ispat etmek zorundayım. Bu nedenle yetkililerle karşılıklı konuşarak bu kararı aldım" diyen Fildişi Sahilli futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte maaş sorunu yaşandığı şeklindeki iddialara ise "Para konusu ve kronik bir durum varmış gibi durumlara sadece gülüyoruz. Galatasaray taraftarının beni sahiplenmesini ve sabırla beklemesini hissediyorum. Taraftarımız en iyisi ve her zaman Rams Park'ta rakip takımlar için cehennemi yaşatıyorlar. İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok seviyorum" cevabını verdi.

Cicaldau, Aslantepe'ye ilk kez rakip olarak çıktı
SARI-kırmızılı kulüp tarafından Konyaspor'a kiralanan Cicaldau'nun sözleşmesine, "Galatasaray'a karşı oynayamaz" maddesi konulmamıştı. Yeşil-beyazlı ekipte ilk 11'de şans bulan Rumen orta saha, Aslantepe'ye ilk kez rakip olarak çıktı.

Tribünler, Konyaspor'un 18'lik kalecisini alkışladı
Konyaspor'da kaleyi 18 yaşındaki Deniz Ertaş korudu. Süper Lig'de ilk kez forma giyen genç eldiven, birçok pozisyonda Galatasaray'a geçit vermezken kalesine isabet eden 10 şutun 7'sini çıkardı. Maç sonunda tribünlerin alkışladığı Deniz'i, Galatasaraylı futbolcular da tebrik etti.

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Maaş konularına sadece gülüyoruz
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