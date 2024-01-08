Maaş konularına sadece gülüyoruz

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wilfried Zaha, Afrika basınına önemli açıklamalarda bulundu. Milli Takıma gitmeyişi ile ilgili olarak "Bu nedenle yetkililerle karşılıklı konuşarak bu kararı aldım" diyen Fildişi Sahilli futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte maaş sorunu yaşandığı şeklindeki iddialara ise "Para konusu ve kronik bir durum varmış gibi durumlara sadece gülüyoruz.Taraftarımız en iyisi ve her zaman Rams Park'ta rakip takımlar için cehennemi yaşatıyorlar. İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok seviyorum" cevabını verdi.kırmızılı kulüp tarafından Konyaspor'a kiralanan Cicaldau'nun sözleşmesine, "Galatasaray'a karşı oynayamaz" maddesi konulmamıştı. Yeşil-beyazlı ekipte ilk 11'de şans bulan Rumen orta saha, Aslantepe'ye ilk kez rakip olarak çıktı.kaleyi 18 yaşındaki Deniz Ertaş korudu. Süper Lig'de ilk kez forma giyen genç eldiven, birçok pozisyonda Galatasaray'a geçit vermezken kalesine isabet eden 10 şutun 7'sini çıkardı. Maç sonunda tribünlerin alkışladığı Deniz'i, Galatasaraylı futbolcular da tebrik etti.