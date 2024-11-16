Manu’yu Yunus değiştirecek!

Aktürkoğlu'nun boşluğunu dolduran Yunus Akgün, 6 gol-1 asistle Galatasaray'ın bankosu olurken hücum hattında her bölgedegörev yapması ile devlerin de dikkatini çekti. Portekiz ekibi Sporting'i çalıştırdığı dönemde Yunus'u fark eden Ruben Amorim, Manchester United'ın başına geçer geçmez Galatasaraylı oyuncuyu listesine ekledi.damga vuran olayla ilgili Arjantin basınından farklı bir iddia da geldi. İcardi'nin, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetinin kendisine verilmemesi halinde Arjantin'e dönme kararı alacağı yazıldı.